منطقة الأقصر الأزهرية تعلن قائمة أوائل الشهادة الابتدائية.. الأسماء

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، قائمة أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية بالمنطقة، ووجه لهم التحية والتقدير على مجهوداتهم فى الدراسة حتى الوصول لأعلى درجات التفوق.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه جاءت قائمة الطلاب الأوائل كما يلي:- (المركز الأول : الشيماء محمد سيداحمد معهد الدير - المركز الثانى :حفصة محمد عطية يوسف معهد محمد زغلول - المركز الثالث : أسماء أحمد بكرى حسين معهد محمد زغلول - المركز الرابع : أدهم محمد أحمد يوسف معهد الحرمين الشريفين - المركز الخامس : أمنية أحمد حسن أحمد معهد محمد زغلول - المركز الخامس مكرر : آسيا الأمير عبدالله على معهد الدير - المركز السابع : مروة عمرو عادلي عباس معهد البياضية - المركز الثامن : ماجدة عوض أحمد عوض معهد البياضية - المركز التاسع : حنين أحمد محمود على معهد محمد زغلول - المركز العاشر : مصطفى أحمد عبدالحميد أحمد معهد الدير).



بينما جاءت نتيجة أوائل الشهادة الإبتدائية على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية للمكفوفين، كما يلي:- (المركز الأول : على أشرف على محمود معهد محمد رجب بالنجوع - المركز الثانى : مصطفى جاد عبدالفراج حسن معهد الحلة - المركز الثالث :حمزة رمضان بدري أحمد معهد حسب ربه).



وكان قد صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بأنه سيجرى فتح باب التقدم للقبول فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأولى الابتدائى بالمعاهد الأزهرية، بدءاً من اليوم الجمعة، وسيجرى التقديم إلكترونياً فى المعاهد الأزهرية المختلفة بالمحافظة.



وأضاف الدكتور خليفة محمد إبراهيم، لـ"اليوم السابع"، أنه بشأن ضوابط وإجراءات القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية (العادية / النموذجية)، والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 1444 هجرية، 2022/2023 م، على أن يبدأ التقديم إلكترونياً اليوم الجمعة الموافق في 10 يونيو الجارى.





منطقة الأقصر الأزهرية تعلن قائمة أوائل الشهادة الإبتدائية (1)