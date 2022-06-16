مندوب القاهرة لدى الأمم المتحدة يؤكد دور مصر الحاسم فى دعم المرأة بمحادثات السلام

كتبت : هند المغربي

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة على دعم مصر للمرأة، لافتا إلى أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في إنشاء "التحالف العالمي للشبكات الإقليمية لوسطاء السلام من النساء" جاء ذلك خلال جلسة بمجلس الأمن حول إشراك النساء في محادثات السلام والمفاوضات السياسية.

وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام أن مصر شاركت بنشاط في الشبكات الأفريقية وإن أفريقيا كانت المنطقة الأولى التى أدرجت قضية المرأة والسلام والأمن على جدول أعمال المجلس.

وأشار مندوب مصر في الأمم المتحدة إلى أن ناميبيا بادرت إلى القيام بذلك من خلال صياغة القرار 1325 (2000) والمنظمات الإقليمية ، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لها دور محوري تؤديه فى مساعدة الدول على تنفيذ جدول الأعمال.

وشدد مندوب مصر في الأمم المتحدة على أهمية التنفيذ الكامل لتفويض الأمن والسلام للمرأة وتحقيق التوازن بين المكونات "الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والتعافي".