اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"مليار مواطن فى رقبتكم".. الرئيس السيسى يخاطب مجتمع المال بأفريقيا.. إنفوجراف

الخميس، 16 يونيو 2022 01:29 م
"مليار مواطن فى رقبتكم".. الرئيس السيسى يخاطب مجتمع المال بأفريقيا.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف اجتماع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، قائلا: "خلوني أبدأ كلامى بتوجيه التحية والاحترام والترحيب بكل الضيوف الموجودين اللى بيمثلوا البنوك والمصارف والمستقبل في أفريقيا.

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاجتماع، على أهمية توافر الأمن والاستقرار كريكزتين أساسيتين لأى تغيير مناسب للدول.

السيسى
 
 
 
مصر احتاجت خلال 7 سنوات نحو 500 مليار دولار لتأسيس بنية أساسية جيدة ولتحقيق أهدافها التنموية
 
لزراعة مليون فدان نحتاج  كهرباء وطرق وسكك حديد وتكنولوجيا زراعية حديثة تكلفتها ضخمة جدا
 
يجب وضع آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة فى تغيير الواقع
 
الاستقرار والأمان ركيزتان أساسيتان لضمان أجواء استثمارية بالدول الأفريقية
 
يارب لو أعطتنى مش ها أسيب دولة إلا أما أساعدها
 
أفريقيا لن تعبر ما هى فيه إلا لو قلوبنا على بعض ونتجاوز أى خلافات 
 
أقول لمجتمع المال والمصارف أفريقيا والمليار مواطن أمانة فى رقبتكم

 


السيسي

الرئيس السيسي

البنك الافريقي

العاصمة الادارية

اليوم السابع بلس



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