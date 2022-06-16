"مليار مواطن فى رقبتكم".. الرئيس السيسى يخاطب مجتمع المال بأفريقيا.. إنفوجراف

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف اجتماع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، قائلا: "خلوني أبدأ كلامى بتوجيه التحية والاحترام والترحيب بكل الضيوف الموجودين اللى بيمثلوا البنوك والمصارف والمستقبل في أفريقيا.

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاجتماع، على أهمية توافر الأمن والاستقرار كريكزتين أساسيتين لأى تغيير مناسب للدول.