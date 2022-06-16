"مليار مواطن فى رقبتكم".. الرئيس السيسى يخاطب مجتمع المال بأفريقيا.. إنفوجراف

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف اجتماع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، قائلا: "خلوني أبدأ كلامى بتوجيه التحية والاحترام والترحيب بكل الضيوف الموجودين اللى بيمثلوا البنوك والمصارف والمستقبل في أفريقيا.
وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاجتماع، على أهمية توافر الأمن والاستقرار كريكزتين أساسيتين لأى تغيير مناسب للدول.
مصر احتاجت خلال 7 سنوات نحو 500 مليار دولار لتأسيس بنية أساسية جيدة ولتحقيق أهدافها التنموية
لزراعة مليون فدان نحتاج كهرباء وطرق وسكك حديد وتكنولوجيا زراعية حديثة تكلفتها ضخمة جدا
يجب وضع آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة فى تغيير الواقع
الاستقرار والأمان ركيزتان أساسيتان لضمان أجواء استثمارية بالدول الأفريقية
يارب لو أعطتنى مش ها أسيب دولة إلا أما أساعدها
أفريقيا لن تعبر ما هى فيه إلا لو قلوبنا على بعض ونتجاوز أى خلافات
أقول لمجتمع المال والمصارف أفريقيا والمليار مواطن أمانة فى رقبتكم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة