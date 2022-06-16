اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 01:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية مناسبة فى مصر خلال 7 سنوات

الخميس، 16 يونيو 2022 11:46 ص
الرئيس السيسى: 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية مناسبة فى مصر خلال 7 سنوات الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة كورونا وأوكرانيا أبرزت تحديات ممكن نستفيد منها، متسائلا: "لكن يا ترى البنية الأساسية للقارة الأفريقية جاهزة لتلبي الطموحات والآمال لشعوبنا.. هديكوا مثال على مصر، لما جينا نتكلم على إيجاد بنية أساسية مناسبة حتى ننطلق للعمل للأفضل احتجنا خلال السبع سنين اللى فاتوا تقريبا 400 لـ 500 مليار دولار.. بتكلم على مساحة مليون كيلو متر مربع، واللى إحنا عملناه 10 – 12% منه.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: "طيب أنا بتكلم على أفريقيا اللى فيها 30 مليون كيلو متر مربع.. يا ترى البنية الأساسية التي تستطيع أن تحققها في القارة تتكلف كام وهيجوا منين؟ الكلام ده قلته من 5 سنين في ألمانيا إذا كنتم عاوزين تغيروا وجه القارة محتاجين فقط بنية أساسية في القارة.. أنا اتكلمت على الكهرباء والمطارات والقطارات بنية أساسية بكام ومنين ومين يقدر ينفق على ده".

 

 


العاصمة الإدارية

البنك الافريقي

البنك الافريقي للتصدير والاستيراد

الرئيس السيسي

البنية الاساسية

البنية التحتية



الموضوعات المتعلقة

الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على عمق العلاقات المصرية الإماراتية

الخميس، 16 يونيو 2022 10:51 ص

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع وفود اجتماعات البنك الأفريقى

الخميس، 16 يونيو 2022 10:21 ص

الرئيس السيسى يفتتح اجتماعات البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد.. بث مباشر

الخميس، 16 يونيو 2022 10:15 ص

البرلمان العربى يشيد بجهود الرئيس السيسى فى دعم وتمكين الشباب

الخميس، 16 يونيو 2022 10:10 ص

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد اجتماعات البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد

الخميس، 16 يونيو 2022 10:08 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة