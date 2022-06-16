اليوم السابع
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مسجل خطر يقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بشبرا الخيمة.. والنيابة تأمر بحبسه

الخميس، 16 يونيو 2022 02:36 م
مسجل خطر يقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بشبرا الخيمة.. والنيابة تأمر بحبسه مديريه امن القليوبيه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع ربة منزل على يد زوجها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب خلافات بينهما، جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهالي المتوفاة وشهود العيان.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى "ر . ع"، 22 سنة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها، ويدعى "ا. ا"، 40 سنة، سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية التي حبس على إثرها، كما كشفت التحريات أن المتهم طعن المجني عليها بسكين أودى بحياتها بسب خلافات بينهما، حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأكد شهود العيان أن المجني عليها حسنة السمعة، وما يدعيه الزوج باطلا وأنهما متزوجان منذ عام كان دائم التعدي عليها.

فيما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهم بقتل زوجته بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، طمعا في الاستيلاء على شقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

 


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