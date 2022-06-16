مسجل خطر يقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بشبرا الخيمة.. والنيابة تأمر بحبسه

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى "ر . ع"، 22 سنة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها، ويدعى "ا. ا"، 40 سنة، سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية التي حبس على إثرها، كما كشفت التحريات أن المتهم طعن المجني عليها بسكين أودى بحياتها بسب خلافات بينهما، حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأكد شهود العيان أن المجني عليها حسنة السمعة، وما يدعيه الزوج باطلا وأنهما متزوجان منذ عام كان دائم التعدي عليها.

فيما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهم بقتل زوجته بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، طمعا في الاستيلاء على شقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.