مسئولة أوكرانية:اجتماع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا بزيلينسكى سيكون "تاريخيا"

أ.ش.أ

أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أن الاجتماع المرتقب بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، ورئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراجي، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيكون "اجتماعا تاريخيا".

وقالت فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، "لست متأكدة أنه ستكون هناك إعلانات مشرقة بعد الاجتماع ولكن بغض النظر عن الكيفية التي سينتهي بها، سيكون اجتماعا تاريخيا حيث جاء ثلاثة زعماء أوروبيون إلى أوكرانيا في خضم حرب شاملة، في إشارة عظيمة تقوي أوكرانيا وأوروبا".

وأضافت "أن هناك سؤالين مهمين يجب طرحهما على القادة: كيف ننهي الحرب، وكيف نفتح صفحة جديدة لأوكرانيا وفتح الطريق أمام أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وكان قصر الإليزيه ووسائل إعلام إيطالية وألمانية، قد أعلنوا اليوم أن ماكرون وشولتز ودراجي، استقلوا معا قطارا خاصا متجها إلى عاصمة أوكرانيا (كييف)، للاجتماع بالرئيس الأوكراني ومناقشة الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.