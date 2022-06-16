مدير مديرية الطب البيطري بالغربية يتابع الحالة الصحية لمولود عجل مصاب بعيب خلقي

الغربية محمد طارق

توجه الدكتورحاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري في الغربية، إلى قرية الرجبية بمركز السنطة ، وذلك لمتابعه الحاله الصحيه للعجل البقري الذي ولد من البقره التي يمتلكها أحد مواطني القرية ، والذي ولد بعيب خلقي لإزدواجيه في الرأس وفكين إثنين ملتصقين، وعين ثالثه إضافيه في مقدمه الرأس (منتصف الجبهه ) وقد تبين إستقرار الحاله الصحيه للأم ( البقرة ) والعجل المولود وقت المرور.

وقد أوصى مدير المديرية الطبيب أحمد الهواري مفتش وحدة السنطة البيطرية ، والذي رافقه بضروره إعطاء الأم كافة الأدوية اللازمة لرفع المناعه والمقويات وضرورة رضاعة العجل المولود لبن السرسوب من أمه من خلال حلبها ورضاعته بواسطة رضاعة صناعية ، وذلك لصعوبة وعدم إمكانية قيامه بالرضاعة الطبيعية مع متابعه الحالة الصحية لهما بشكل يومى.

وعقب ذلك تفقد الطلوقة الذكر المستخدم في تلقيح البقرة التي أنجبت هذا العجل بعيبه الخلقي، وقد كلف المسؤولين بإدارة السنطة البيطرية وأطباء إدارة التلقيح الإصطناعي بفحص الطلوقه وإن كان لم ينتج سابقا مثل هذا العجل الوليد .