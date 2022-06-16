مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب تبدأ قبول الناجحين فى الإعدادية بـ240 درجة

أعلنت المدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب بالإسكندرية، عن فتح الباب لقبول دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية، للدراسة بالمدرسة ومدتها 3 سنوات، حيث تعد المدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب غرب الإسكندرية، من أهم البدائل الثانوية العامة لطلبة الشهادة الإعدادية، والمدرسة التكنولوجيا التطبيقية هى الأولى من نوعها فى مصر، حيث بها معامل متعددة مثل معمل السلامة والصحة المهنية والرسم الفنى والهندسى، وتعلم أساسيات تصنيع العدد والتجميع وتكنولوجيا اللحام والقياسات والخراطة والفرايز والبرادة ومعمل العدد والأدوات وتكنولوجيا التجليخ ودوائر الإلكترونيات ودوائر التحكم الآلى وتشغيل ماكينات والهيدروليك والنيوماتيك والتخطيط والصيانة وإنتاج وتجميع الماكينات الصناعية.



وحول شروط التقديم والقبول، فهى أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالى، وقبول طلبات الطلاب من جميع محافظات مصر على أن يكون حاصلا على 240 درجة فى الشهادة الإعدادية، ولا يزيد سن الطالب عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقدها المدرسة، والكشف الطبى.