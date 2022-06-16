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مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب تبدأ قبول الناجحين فى الإعدادية بـ240 درجة

الخميس، 16 يونيو 2022 04:47 م
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب تبدأ قبول الناجحين فى الإعدادية بـ240 درجة المدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت المدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب بالإسكندرية، عن فتح الباب لقبول دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية، للدراسة بالمدرسة ومدتها 3 سنوات، حيث تعد المدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب غرب الإسكندرية، من أهم البدائل الثانوية العامة لطلبة الشهادة الإعدادية، والمدرسة التكنولوجيا التطبيقية هى الأولى من نوعها فى مصر، حيث بها معامل متعددة مثل معمل السلامة والصحة المهنية والرسم الفنى والهندسى، وتعلم أساسيات تصنيع العدد والتجميع وتكنولوجيا اللحام والقياسات والخراطة والفرايز والبرادة ومعمل العدد والأدوات وتكنولوجيا التجليخ ودوائر الإلكترونيات ودوائر التحكم الآلى وتشغيل ماكينات والهيدروليك والنيوماتيك والتخطيط والصيانة وإنتاج وتجميع الماكينات الصناعية.

وحول شروط التقديم والقبول، فهى أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالى، وقبول طلبات الطلاب من جميع محافظات مصر على أن يكون حاصلا على 240 درجة فى الشهادة الإعدادية، ولا يزيد سن الطالب عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقدها المدرسة، والكشف الطبى.

والمميزات التي سيجرى الحصول عليها كفرص التعيين بالمجمع الصناعى الأول من نوعه فى مصر، التخصص فى إنتـاج وتجميع الماكينات الصناعية بالتعاون مع شركة الألمانية بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة برج العرب الجديدة بعد التخرج، بالإضافة إلى التدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.   

والمدرسة التطبيقية لها تخصصاتها الفريدة من نوعها فى التعليم المصرى، من حيث إنتاج وتجميع الماكينات الصناعية، برمجة المواقع الإلكترونية والتطبيقيات.

 

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 المدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب بالإسكندرية

 


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