محمد سمارة رئيسا لنقابة العاملين بالمناجم.. وحسم عضوية المجلس بالتزكية

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز محمد احمد عبد الحليم محمد سمارة، نائب رئيس اتحاد العمال، بمنصب رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات بالتزيكة، وتُعد تلك الدورة النقابية هي الثانية لـ"سمارة" لرئاسة النقابة العامة.

وأوضح محمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات، في تصريحات لليوم السابع، أن كافة مقاعد عصوية مجلس النقابة العامة البالغ عددها 20 مقعدا، أيضا تم حسمهم بالتزكية.

من ناحيته، يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، عملية تسليم كشوف الانتخابات النقابية العمالية وأوراق الاقتراع لمندوبى 15 نقابة عامة ومشرفى اللجان الانتخابية بها، وذلك بديوان عام الوزارة، تمهيداً لبدء العملية الانتخابية فى مقار النقابات العامة.

وتشمل الكشوف الانتخابية للمرشحين لمجالس إدارة نقابات العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوى العاملة حرص الوزارة على أن يكون مشرفو اللجان الانتخابية من غير الموظفين فى القوى العاملة، مشيراً إلى إجراءات فتح اللجان الانتخابية وعملية التصويت وعمليات الفرز وحساب النتائج وإعداد الكشوف المعتمدة الموقع عليها من أعضاء اللجنة الانتخابية.