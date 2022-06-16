القوى العاملة: تسليم كشوف الانتخابات لمندوبى 15 نقابة عمالية لإجراء التصويت

كتبت آية دعبس

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، عملية تسليم كشوف الانتخابات النقابية العمالية وأوراق الاقتراع لمندوبى 15 نقابة عامة ومشرفى اللجان الانتخابية بها، وذلك بديوان عام الوزارة، تمهيداً لبدء العملية الانتخابية فى مقار النقابات العامة.

وتشمل الكشوف الانتخابية للمرشحين لمجالس إدارة نقابات العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوى العاملة حرص الوزارة على أن يكون مشرفو اللجان الانتخابية من غير الموظفين فى القوى العاملة، مشيراً إلى إجراءات فتح اللجان الانتخابية وعملية التصويت وعمليات الفرز وحساب النتائج وإعداد الكشوف المعتمدة الموقع عليها من أعضاء اللجنة الانتخابية.

وأضاف الوزير أن العملية الانتخابية ستكون فى النقابات العامة على مقاعد الرئيس والأعضاء للنقابة، لكل منهما صندوق منفصل، مشدداً على الالتزام بالشفافية والنزاهة بين أعضاء اللجان الانتخابية حماية للتنظيم النقابى وحقوق العاملين فى تمثيل من يرونه مناسباً لتولى مسئولية تمثيلهم داخل النقابات العامة.

ووجه الوزير الشكر لممثلى النقابات العامة، ومشرفي اللجان الانتخابية الحضور على المساعدة المقدمة منهم للقيام بتلك المسئولية والمشاركة فى إنجاح العملية الانتخابية فى النقابات العمالية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال فى القيام بأعمالهم من الإشراف على لجان الاقتراع والتصويت.

وفى ختام اللقاء تم تسليم أوراق اللجان النقابية لمشرفى اللجان الانتخابية وممثلي النقابات العمالية ، للتحرك لمقرات الاقتراع بالنقابات العامة وبدء عملية الانتخابات العمالية فى الوقت المحدد.