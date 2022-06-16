محافظ القليوبية يتابع استعدادات المجازر لاستقبال الأضاحى.. ويؤكد: الذبح مجانا

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد المجزر الآلي بمدينة القناطر الخيرية والذي يصل طاقته الاستيعابية من 36 إلى 40 رأس يوميا، وتضاعف الأعداد خلال فتره المواسم والأعياد وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 2800 م2، ويضم صالتين للذبيح واحدة نصف آلي والثانية يدوي ، فضلا عن غرف إدارية.

كما تفقد أعمال رفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالى مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وجاري الانتهاء من أعمال محطة المعالجة داخل المجزر، تمهيدا للاستعداد لعيد الأضحى والافتتاح، إذ يتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر، أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب فى نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، مشددا على جاهزيته لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

واختتم المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والذي يجرى رفع كفاءته من إنارة ووضع نيوجيرسي وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنباً لحدوث حوادث وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري والذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي.

وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من رفع الأتربة والبدء بأعمال الرصف موجها بالالتزام بالمدة الزمنية، وذلك حفاظاً وتيسيرًا على مواطني مدينة شبرا الخيمة، لافتًا إلى أن هذا الكوبري يعد شريان رئيسي لسكان شبرا الخيمة لنقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا بطريق مصر اسكندرية الزراعي، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد علي مرزوق رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد اسماعيل مدير عام المجازر والتفتيش بالقليوبية.