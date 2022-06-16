محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة مبنى مخالف بقرية سرياقوس بالخانكة

وأكد محافظ القليوبية، خلال الجولة، أنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضدها فورا.