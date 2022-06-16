اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة مبنى مخالف بقرية سرياقوس بالخانكة

الخميس، 16 يونيو 2022 11:38 ص
محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة مبنى مخالف بقرية سرياقوس بالخانكة محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة مبنى مخالف
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة لمدينة الخانكة، حيث تابع حملة إزالة مبنى مخالف بدون ترخيص على مساحة 150م٢ مكون من أرضي وطابق علوي بحوض حسيب بالوحدة المحلية بسرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، وذلك بحضور مجدي نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة.
 
وأكد محافظ القليوبية، خلال الجولة، أنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف.
 
وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضدها فورا.
 
 
 
حمله ازاله فى الخانكة (1)
حمله ازاله فى الخانكة (1)

 

حمله ازاله فى الخانكة (2)
حمله ازاله فى الخانكة (2)

 

حمله ازاله فى الخانكة (3)
حمله ازاله فى الخانكة (3)

 

حمله ازاله فى الخانكة (4)
حمله ازاله فى الخانكة (4)

 

حمله ازاله فى الخانكة (5)
حمله ازاله فى الخانكة (5)

 


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