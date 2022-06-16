محافظ القاهرة: عمال النظافة يساهمون فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزءً رئيسًا فيه، معبرا عن تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهيئة لا تكتفى بالعمل المنوط بها فقط بل تسعى لإحداث تأثير فى البيئة المحيطة بها .

وفى هذا السياق، أشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن الهيئة تنظم حاليًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وجهاز شباب الخريجين دورة تدريبية لعدد 150 طالب وطالبة من المعاهد العليا الصناعية .

وذكر رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن الدورة تشمل تدريب الطلاب على قيادة المعدات الثقيلة والكشف عن اعطال السيارات الميكانيكية والكهربية وتحسين المظهر العام لها ، والتدريب على فنون الحياكة وتفصيل الملابس ، مضيفًا أن الدورة سيحاضر فيها نخبة من قيادات الهيئة ووزارة التعليم العالى .