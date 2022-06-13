رئيس هيئة نظافة القاهرة يشهد تجربة عملية للمكانس الضخمة بديلة المقشات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، عمل سيارات ومعدات الشفط الجديده للنظافة واجراء تجربه شفط الأتربة والغبار من أسفل السيارات وفوق الارصفه والبلدورات بكفاءة عالية بمنطقه مصر القديمه أمام جامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان.

وياتى ذلك ضمن خطة التطور المستمرة للهيئة العامة ل نظافة وتجميل القاهرة وتحديث أدوات النظافة وإدخال أفضل مكن لشفط الأتربة والغبار للمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بشوارع القاهرة ضمن تعليمات وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئه بإدخال أحدث المعدات والسيارات في منظومة النظافة بالقاهرة.

ووجه رئيس هيئة نظافة القاهرة بتكثيف عمل تلك السيارات والمعدات لرفع كفاءة النظافة وتجريد الأتربة لجميع محاور وشوارع والأرصفة وأسفل السيارات للمقدرة الفائقه في شفط الأتربة والمخلفات لمسافات طويلة باسرع وقت وأقل جهد.