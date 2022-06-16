محافظ الشرقية يفاجئ المنشآت الخدمية بقرية العباسة ويرصد غياب لموظفين

اجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، جولة مفاجئة لقرية العباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

بدأ جولتة بتفقد مدرسة العباسة الإبتدائية للتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة واطلع على سجل الحضور والإنصراف وتبين تغيب 37 من العاملين بالمدرسة، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين مع تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمنشآت التعليمية والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية لضبط منظومة العمل.

إنتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بقرية العباسة، مشدداً على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

إطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف وتبين له عدم تواجد 22 من العاملين بالوحدة ، ليقرر المحافظ إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لضمان حسن سير وانتظام العام.

أكد المحافظ على ضرورة تواجد رئيس الوحدة المحلية بالشارع لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وتطبيق القانون على المخالفين .

وحرصاً منه على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى توجه محافظ الشرقية لمركز طب الأسرة بالعباسة وبالإطلاع على سجل الحضور والإنصراف تبين عدم تواجد 21 من العاملين بالمركز ، ليصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

شدد المحافظ على مدير المركز بضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء أعمال التعقيم والتطهير للأجهزة الطبية المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة المترددين على المركز.

أوصى محافظ الشرقية العاملين بمركز طب الأسرة بحسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب ، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

إختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد طريق أبو حماد / الزقازيق ليصدر توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أبو حماد بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والسفوحه من على جابني الطريق ، وكذلك رفع الإشغالات والباعة الجائلين لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.