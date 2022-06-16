محافظ السويس: نحرص على تطوير التعليم الفنى لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل

السويس – قسم المحافظات :

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على أن المحافظة حريصة على تطوير التعليم الفنى لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل فى ظل ماتشهده المحافظة من انطلاقة صناعية بإقامة العديد من المشروعات الصناعية والبحرية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة شمال خليج السويس بالإضافة إلى الشركات العاملة كحالياً فى مجال البترول والبتروكيماويات.





أضاف محافظ السويس أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حرصت على دعم المدارس الفنية بتخصصات ملائمة لسوق العمل وتجهيزها بالوسائل التعليمية التى تساهم فى تطوير العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة الحقيقية للطلاب.





أشار إلي أن مدارس التعليم الفنى تضم عددا من الأقسام المميزة مثل البتروكيماويات والكهرباء والسياحة والفنادق والأعمال البحرية وإصلاح السيارات والسكرتارية الطبية والملابس الجاهزة.





وقال محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أن تنسيق قبول الناجحين فى الشهادة الإعدادية بقسم البتروكيماويات بالمدرسة المتقدمة الصناعية المشتركة بحد أدنى 260 درجة، ويتم اختيار 40 طالباً و40 طالبة من أعلى مجموع وتخصص الكهرباء بنفس المدرسة للطالبات بحد أدنى 240 درجة ويتم قبول عدد 80 طالبة من أعلى مجموع والمدرسة المتقدمة الفندقية بحد أدنى 200 درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب والصناعات البحرية العسكرية بنين بحد أدنى 200 درجة، وفى نظام التعليم الزدوج بنظام الأخبار والمقابلة الشخصية بقسم الالكترونيات الصناعية 220 درجة، وميكانيكا صيانة وإصلاح بحد أدنى 215 درجة وفنى إصلاح سيارات بحد أدنى 210 درجات، والسكرتارية الطبية للطالبات بحد أدنى 230 درجة، والملابس الجاهزة بحد أدنى 175 درجة.

