مباحث التموين تضبط 1476 قضية متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1476) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .

وضبط رجال المباحث (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (3 طن "أرز - مكرونة" ) ، (387) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (21,640 طن "دقيق أبيض – أرز- مكرونة – سكر حر - منظفات" – 613 قعة غيار سيارات – 168عبوة سجائر) .. وكذا (610) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 20 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 134 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 47 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 11 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 22 قضية توقف عن الإنتاج - 376 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (44,450 طن دقيق بلدى مدعم – 452 بطاقة) وكذا (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (7,250 طن "أسمدة مدعمة " – 54400 لتر "سولار – بنزين") حيث بلغ إجمالى المضبوطات (75,290 طن – 54400 لتر "سولار- بنزين" – 452 بطاقة– 168 عبوة سجائر – 613 قطعة غيار سيارات) .

كما ضبط (12,24 طن "مكرونة – دقيق أبيض – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (2 طن "مكرونة") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية ، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (14,65 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملات الأمنية ، فى ضبط (6٫62 طن "مفروم دواجن – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بينات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، كما ضبط (3,75 طن "مفروم دواجن – مقطعات دواجن") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن) بمحافظة القليوبية.

وضبط رجال المباحث (1,50 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (8,93 طن "جبن أبيض – حليب مجفف") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجح رجال المباحث (6 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (28,600 طن أقماح محلية) أبرزها الآتى، ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج، وضبط (7,05 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

كما تم ضبط (28) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (88,296) طن أقماح محلية، وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (13) قضية بمضبوطات بلغت (396 قطعة "63 قطعة صوتية – 112قطعة ضوئية – 221ملصق").