ماكرون يشيد ببطولة الشعب الأوكرانى فى مواجهة العملية العسكرية الروسية

أ.ش.أ

أشاد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ببطولة الشعب الأوكراني في مواجهة العملية العسكرية الروسية وذلك على هامش زيارته لمدينة "إربين" القريبة من العاصمة الأوكرانية "كييف" برفقة المستشار الألماني "أولاف شولتز" ورئيس الحكومة الإيطالي "ماريو دراجي".

وقال الرئيس "ماكرون" في كلمة خلال جولته التفقدية لمدينة "إربين" - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إنهم هنا لإظهار احترامهم وإعجابهم بشجاعة الرجال والنساء الأوكرانيين .

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لقد رأينا جميعا صورا لمدينة مدمرة وهي مدينة بطولية حيث أوقف الأوكرانيون هنا الجيش الروسي الذي كان ينزل في كييف. لذلك يجب أن نتخيل بطولة الجيش وبطولة الشعب الأوكراني".. موضحا أنه "من خلال الدعم المالي، بدأنا نحن الأوروبيون في توفير التمويل لإعادة بناء هذه المدن التي تضررت ودمرت".

وتابع الرئيس ماكرون قائلا "نحن ندعم أيضا أوكرانيا من خلال خبرائنا حتى يمكن الحكم على جرائم الحرب. وسنواصل هذا الدعم بمرور الوقت بكل هذه الأشكال. وهناك أيضا دعم سياسي، وهذا ما أردنا القيام به من خلال المجيء إلى هنا".

وفي سياق متصل، اكد سفير فرنسا لدى أوكرانيا " إيتان دو بونسان" أن هذه الزيارة مهمة للغاية بالنسبة للأوكرانيين حيث يتفقد الرئيس الفرنسي الاضرار الناجمة عن العملية العسكرية الروسية، والمقاومة المذهلة للشعب الأوكراني.