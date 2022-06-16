ماكرون: لا استبعد زيارتى لروسيا لكن يجب تهيئة الظروف اللازمة لذلك

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد زيارته لروسيا، لكن يجب تهيئة الظروف اللازمة لذلك، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسي: لكي أذهب إلى روسيا، يجب وضع شروط مسبقة لكنني لا أستبعد أي شيء.

وفى وقت سابق أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، عن قصف وسط المدينة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، تعرض وسط مدينة دونيتسك مرة أخرى لقصف من القوات الأوكرانية، حيث استهدف منطقة المتجر المركزي في المدينة، الواقع في شارع لاغوتينكو المبنى رقم 13، وأفادت الأنباء الواردة بوقوع ضحايا، وتضرر ثلاث سيارات، وتحطم نوافذ المباني المحيطة، وتجري الآن عمليات تحديد ملابسات القصف.

بالإضافة إلى ذلك، فقد انفجرت إحدى الذخائر في جزء آخر من المدينة في شارع أورالسكايا، بالقرب من المدرسة رقم 82، ما ألحق أضرارا بسيارة خاصة، وفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، لكن مالك السيارة لم يكن في مكان الحادث، ولم يصب بأذى.