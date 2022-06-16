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لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تبدأ مقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق

الخميس، 16 يونيو 2022 08:44 م
لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تبدأ مقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية
كتب محمد صبحى

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انطلقت أعمال اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الزقازيق، اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022.
 
وسوف تُواصل اللجنة أعمالها الأسبوع القادم لمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة المنصورة، و رئيس جامعة أسيوط.
 
وسوف تتوالى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات (المنيا ومدينة السادات والمنوفية والأقصر) تباعًا وفقًا للجدول الزمني الخاص بذلك.
 
 

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