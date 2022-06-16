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فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجية التطبيقية للحاصلين على الإعدادية الإثنين

الخميس، 16 يونيو 2022 10:00 ص
فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجية التطبيقية للحاصلين على الإعدادية الإثنين الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لمدارس التكنولوجية التطبيقية الأسبوع المقبل ومن المقرر أن يبدأ الطلاب التقدم الكترونيا الاثنين 20 يونيو الجارى.
 
وقال محمد مجاهد، إن المستثمرين يساهمون في هذه المدارس التي وصل عددها إلى 38 مدرسة بالشراكة مع شركات كبرى في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن شروط التقديم في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، لطلاب الإعدادية تبدأ من مجموع 240 درجة أي بنسبة 75%، ويمكن التقديم من خلال رابط موقع التعليم الفني الذي يحتوي على مختلف مدارس التعليم الفني.
 
واختتم محمد مجاهد، بأن الطالب يخضع لامتحانات تحديد مستوى في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واستخدام الحاسب الآلي وإجراء فحوص طبية، إضافة إلى مقابلة شخصية، موضحا أن الخريج يمكنه العمل في الشركات التي لديها بروتوكولات تعاون مع المدرسة بعد التخرج مباشرة وإنهاء الـ 3 سنوات مدة الدراسة.
 
الجدير بالذكر أن العام الدراسي 2021/2022 سيشهد تخرج طلاب 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، 7 مدارس سيتخرج منها أول دفعة وهم مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، ومدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، و3 مدارس أخري سيتخرج منها ثاني دفعة وهم، مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، كما  أن هناك عدد من المسارات التي من الممكن أن يسلكها خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الالتحاق بسوق العمل مباشرة، استكمال دراستهم من خلال الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أو المعاهد الفنية، أو الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

التربية والتعليم

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