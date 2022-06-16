غدا.. جمعية عمومية عادية لنقابة الأطباء البيطريين لاعتماد ميزانية 3 سنوات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين فى مصر، إنه تقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين غدا الجمعة فى الساعة الواحدة ظهرا بالقاعة الكبرى بدار الحكمة - شارع قصر العينى، موضحا أن الجمعية العمومية سوف تناقش عدة بنود منها التصديق على انتخابات النقابة العامة 2020، وكذلك انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية 2022، وعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة.

وأضاف الدكتور محمد عفيفى سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه سوف يتم عرض تقرير أمين الصندوق واعتماد ميزانيات أعوام 2018 و2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2021، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافآته.

كما أشار إلى أنه سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعى الجديد، وعرض قيد خريجى الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب فى مصر، ومناقشة الإشراف البيطرى على المزارع وتراخيص المنشآت البيطرية، وعرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية والمالية بخصوص تحديد الحد الأقصى فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد.

ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2021م.