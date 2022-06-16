غازبروم: زيادة إمدادات الغاز للصين بنسبة 67,5% خلال الـ5 أشهر الأولى من 2022

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر زيادة الشركة إمدادات الغاز إلى الصين بنسبة 67,5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس شركة "غازبروم" الروسية إنه في الأشهر الخمسة من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زادت شركة غازبروم إمدادات غاز خط الأنابيب إلى الصين بنسبة 67,5%.

وتابع رئيس شركة "غازبروم" الروسية : في توازن الوقود والطاقة في الصين، بلغت نسبة الغاز في نهاية العام الماضي 8,5%، وبحلول عام 2030، حددت البلاد هدفا للوصول إلى 15%، وليس لدي شك في أنهم سيحققون هذا الهدف.