غازبروم: أوروبا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز

وكالات

اعتبر رئيس إدارة شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر أن الجهات المنظمة الأوروبية و"حزمة الطاقة الثالثة" هي التي تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز.

وقال ميلر خلال مشاركته في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الخميس: "نحن شهود على صدمات الأسعار. لقد شهدنا تقلبات شديدة في أسواق السلع وتضخم مرتفع للغاية".

وأضاف بسخرية: "لكن كل هذا لم يبدأ بالأمس، وليس اليوم - وهنا يجب أن أقول "جزيل الشكر" للمنظمين الأجانب، ولا سيما المنظمين الأوروبيين".

وأضاف ميلر أن حزمة الطاقة الثالثة أزالت ارتباط تسعير الغاز بأسعار النفط في السوق، والآن يحلم جميع المشترين بشراء الغاز على أساس ربطه النفط.

كما ذكر ميلر أن تخلي أوروبا عن العقود طويلة الأجل أدى إلى تراجع الاستثمارات في الإنتاج، وترك مراكز التوزيع الأوروبية بدون غاز.

وقال ميلر إن "غازبروم" سبق أن حذرت أوروبا من أن الغاز بخلاف النفط، ليست سلعة تصلح لتعاملات البورصة، فبالنتيجة أصبحت الأسواق الفورية غير سائلة اليوم.

وأشار إلى أن "غازبروم" اضطرت إلى تخفيض ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي" إلى أوروبا لأسباب فنية، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.