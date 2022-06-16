ضغوط ترامب على نائبه خلال انتخابات 2020.. محور نقاش "محاكمات الكابيتول" اليوم

كتبت: نهال أبو السعود

ستحتل العلاقة بين الرئيس السابق ترامب ونائب الرئيس السابق مايك بنس مركز الصدارة في جلسة الاستماع الثالثة للجنة 6 يناير المعنية بأحداث اقتحام الكونجرس التي ستعقد اليوم حيث تدرس "حملة الضغط على نائب الرئيس بنس التي يقودها الرئيس السابق".

وصرح أحد مساعدي اللجنة بأن "الجلسة ستركز على محاولات الرئيس السابق ترامب للضغط على نائب الرئيس السابق بنس لتغيير نتائج الانتخابات من جانب واحد في الجلسة المشتركة للكونجرس يوم 6 يناير".

وأضاف المساعد: "حتى عندما كانت النصيحة تدور في أرجاء البيت الأبيض تقول إن هذا المخطط غير قانوني، إلا أنه لا أساس له من الصحة تمامًا، ومع ذلك استمر الرئيس في ممارسة الضغط علنًا على مايك بنس .. وهو الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في الهجوم على مبنى الكابيتول وهذا يعرض حياة نائب الرئيس للخطر ".

وقد عرضت اللجنة بالفعل مقطع فيديو لمقصلة تم إحضارها إلى مبنى الكابيتول في ذلك اليوم ، ونقلت ذلك عندما تم إبلاغ ترامب عن هتافات "شنق مايك بنس" ، ورد أنه "ربما يكون لدى أنصارنا الفكرة الصحيحة".

تعهدت اللجنة بالتركيز ليس فقط على الطريقة التي مارس بها ترامب ضغطًا خاصًا وعلنيًا على بنس لرفض نتائج الانتخابات ، ولكن أيضًا التداعيات التي حدثت بعد ذلك ، وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار العلاقة كما توقع كلاهما في عام 2024.

في جلسة الاستماع العلنية يوم الخميس ، وهي الثالثة للجنة 6 يناير ، سيستمع المشاهدون إلى جريج جاكوب ، مستشار بنس الأقدم آنذاك ، وكذلك مايكل لوتيج ، القاضي السابق في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة والشخصية القانونية المحافظة التي كانت مستشار غير رسمي لبنس.