ضبط 3 بنادق آلية بحوزة عاطل فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية، لحيازته أسحلة نارية وذخائر بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومُتجرى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو زعبل بالقليوبية بالاتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "3 بنادق آلية -4 خزينة –عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.