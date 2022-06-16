ضبط 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكثفة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جهود الحملات الرقابية والتى قامت بها مديرية التموين تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، فى نطاق كفر الزيات بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن أحد مصانع الأسماك المدخنة بمدينة كفر الزيات، وذلك لاستخدامه فى تصنيع الأسماك المدخنة ملح طعام مجهول المصدر ودون فواتير وبه علامات فساد ظاهرى وتحجر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وفى السياق ذاته، جرى ضبط صاحب مدشة غلال بها 2 طن أعلاف حيوانية دون أى بيانات ومجهولة المصدر بقصد البيع بالتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما جرى ضبط المسئول عن محل أعلاف، وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع شكائر بذر كتان مجهول المصدر ودون فواتير وبه علامات فساد ظاهرى، وتم التحفظ على كمية قدرها طنا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحريز كافة المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

وأكد محافظ الغربية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذلك توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحزم حيال المخالفين.