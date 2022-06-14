ضبط 25 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك خلال حملة تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين في محافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع غير الصالحة للاستهلاك والمنتهية صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدواجن والطيور المذبوحة داخل إحدي محلات بيع الدواجن بمدينة السنطة، عبارة عن 25 كجم دجاج ميت قبل زبحه وبيعه للجمهور، وكذا تم ضبط صدور بانيه محقونه بالماء وضبط الحقنه والخرطوم الموصول، وتم تحرير محضر جنحة بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابه العامه لاتخاذ اللازم .
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