ضبط 25 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك خلال حملة تموينية بالغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدواجن والطيور المذبوحة داخل إحدي محلات بيع الدواجن بمدينة السنطة، عبارة عن 25 كجم دجاج ميت قبل زبحه وبيعه للجمهور، وكذا تم ضبط صدور بانيه محقونه بالماء وضبط الحقنه والخرطوم الموصول، وتم تحرير محضر جنحة بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابه العامه لاتخاذ اللازم .