صور الأقمار الصناعية: استقرار بالأحوال الجوية واستمرار الأجواء حارة بالعاصمة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء مع استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بنسبة لحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.5:1 متر، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2.5:2 متر.

و يشهد اليوم الخميس ، استقرار فى الأحوال الجوية ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية ، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.