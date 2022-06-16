صنايعى من الزمن الجميل.. عم فوزى بيحول الجريد لأنتريه ومرجيحة.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج حول تحويل الجريد إلى تحف فنية من "مراجيح وأنتريه وكراسى وكنب" وغيرها من المنتجات.

ومن جانبه، قال عم فوزى: "أنا من محافظة الجيزة وانتقلت إلى محافظة سوهاج من أجل العمل فى صناعة الجريد، وأنا أعمل فى هذه المهنة منذ حوالى 45 سنة، وأقوم بتطويع الجريد وتحويله إلى أثاث مختلف ومتنوع الأشكال والأحجام وبأسعار متميزة".

وأشار عم فوزى إلى أن منتجات الجريد صحية جدا ولا تتأثر بالشمس، وأنصح كل الأسر باقتناء تلك القطع وبشكل كبير من أجل العودة إلى الماضى وعراقة الماضى وأنا أحاول إحياء المهنة ومنعها من الانقراض وأحاول تعليمها للشباب من أجل خلق فرص عمل، من يريد أن يصنع لنفسه فرصة عمل سوف يفعل ذلك، ونحن الآن فى أوقات لا يمكن فيه أن يعيش الإنسان بدون عمل ولكن المهم هو السعى".