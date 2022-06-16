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سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لعدم سداده نفقة زوجية تقدر بـ17 ألف جنيه

الخميس، 16 يونيو 2022 09:00 م
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لعدم سداده نفقة زوجية تقدر بـ17 ألف جنيه محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبي

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أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك لتخلفه عن سداد نفقتها الزوجية المقدرة بـ 17 ألف جنيه بعد نشوب خلافات زوجية بينهما وهجره لمنزل الزوجية بعد عام ونصف من الزواج، وادعت أن والدته حرضته علي الطلاق منها بسبب تأخرهم في الإنجاب، لتؤكد بدعواها: "تعدي على بالضرب المبرح وسبب لي إصابات خطيرة وكسر وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها المحكمة والتي حررت بها بلاغ ضده، بسبب تحريض والدته له علي الزواج علي وتطليقي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبت بتعويض عما لحق بي من إصابات، وأقمت ضده دعوي قضائية للحصول على نفقة زوجية وحصلت على حكم قضائي ولكنه رفض الامتثال له، وادعي كذباً عجزه عن السداد، ومنذ تلك اللحظة وهو يمتنع عن سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتخلى عني، وحاول طردي من مسكن الزوجية على يد أهله حتي يسرق منقولاتي ومصوغاتي".

وأشارت الزوجة: "رفض سداد النفقات الخاصة بي طوال تلك المدة التي هجرني بها، وامتنع عن تمكيني من الحصول على حقوقى الشرعية ورفض تطليقي خوفاً من سداد مؤخر الصداق ونفقة المتعة وقائمة المنقولات والمصوغات، وتركني معلقة، لأعيش بسبب في معاناة، مما دفعني لمحاولة الحصول على حقوقي المهدرة، وذلك بعد امتناعه عن رعايتي".


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