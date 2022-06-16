وأوضحت الشرطة أن قرابة 30 موقعا تلقت تهديدات إلكترونية أو باتصالات هاتفية صباحا حول وجود قنابل، مضيفة أن فرق القنابل تتعامل مع التهديدات وتيقنت من كذب عدد منها بالفعل، وذلك حسبما أورت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وحثت السلطات المواطنين على عدم الفزع، فيما لم تعلن بشكل محدد المواقع التي تعرضت لتهديدات. ويعيش أغلب مجموعة الصرب العرقية في شمال البلاد.