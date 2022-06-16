سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-6-2022

كتبت ريهام الباشا

سجل سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-6-2022، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.98 جنيه للشراء. 4.98 جنيه للشراء.

5 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.98 جنيه للشراء.

5 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.98 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.98 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.98 جنيه للشراء.

5 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.87 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.94 جنيه للشراء.

4.99 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.98 جنيه للشراء.

4.99 جنيه للبيع.