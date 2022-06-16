زيوت طبيعية قد تساعدك فى استعادة حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا

كتبت فاطمة خليل

اشتكى العديد من المصابين بفيروس كورونا من فقدان حاسة الشم والتذوق، كما استمر العديد من الأشخاص الآخرين في المعاناة من باروسميا، وهو نوع من اضطراب الرائحة، يؤدي إلى رائحة مشوهة، بعد فترة طويلة من شفائهم من الفيروس التاجى، وحتى الآن، لا يوجد علاج مثبت أو مؤكد لاستعادة حاسة الشم، ومع ذلك، أكد بعض الخبراء والأطباء إن التدريب على الرائحة هو تمرين آمن لعلاج فقدان الشم والتذوق، في هذا التقرير نتعرف على زيوت طبيعية قد تساعدك في استعادة حاسم الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هل يمكن أن يساعد التدريب على حاسة الشم؟



يعد التدريب على الرائحة أو التدريب على حاسة الشم تمرينًا بسيطًا وآمنًا يساعد الأشخاص على استعادة حاسة الشم لديهم بعد مرض أو إصابة.

يقال إنه علاج طبيعي فعال للمرضى الذين يعانون من حاسة شم مشوهة أو ضعيفة.

ويتضمن التمرين شم سلسلة من أربع روائح قوية، ويفضل الزيوت العطرية، مرتين يوميًا وهو مفيد لمن يعانون من فقدان حاسة الشم لفترة طويلة من كورونا.

وتشير الأبحاث إلى أنه يساعد في ربط الأعصاب الشمية بالدماغ، لا يوجد دليل يثبت أنه يساعد على استعادة حاسة الشم.

زيوت أساسية يمكن أن تساعد في استعادة حاسة الشم المفقودة



علاج فقدان حاسة الشم يعتمد على السبب، حيث أن هناك تدخلات طبية يمكن أن تساعد، بالإضافة إلى العلاجات المنزلية ومع ذلك ، فهي تعتقد أن "التدريب على الرائحة هو الدعامة الأساسية للعلاج".

في التدريب على الشم، يشم المريض سلسلة من أربع روائح قوية يمكن العثور عليها في المنزل ، أو على شكل زيوت عطرية ، ويتم استنشاق كل رائحة برفق لمدة 20 ثانية ، وتتكرر هذه العملية ثلاث مرات يوميًا لمدة 6 أسابيع. عادة ما يكون الالتزام طويل الأجل مطلوبًا لرؤية التحسن.

وهناك بعض الروائح للزيوت الطبيعية يمكن أن تساعد في علاج حاسة الشم والتذوق مثل:

- الحمضيات مثل: الليمون والبرتقال

- الورد.

- شجرة الكينا

- الفانيلا

- القرنفل

- نعناع

- البن المطحون

اقترحت الدراسات أيضًا أن الزيوت الأساسية مثل الورد والأوكالبتوس والليمون والقرنفل يمكن أن تساعد في علاج فقدان حاسة الشم.

5 طرق أخرى يمكنك تجربتها



إلى جانب التدريب على الرائحة، يمكنك أيضًا استخدام زيت الخروع لعلاج فقدان الشم ، وهو فقدان حاسة الشم جزئيًا أو كليًا، حيث يحتوى زيت الخروع على حمض الريسينوليك ، وهو مكون نشط يساعد على استعادة حاسة الشم.

يمكنك أيضًا استخدام الزنجبيل، وهو عنصر أساسي في المطبخ له رائحة مميزة تستخدم أثناء التدريب على الرائحة أيضًا.

إذا فقدت حاسة الشم بسبب الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية ، فإن التنقيط بالمياه المالحة يساعد في طرد المواد المسببة للحساسية من ممر الأنف.