كتب أحمد عرفة

قال إيجور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن وثائق الهياكل التابعة لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي المرتبطة بالمشاريع البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، تشير إلى إخفاء أرباحها وتهربها الضريبي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية: لا تحتوي الوثائق التي تم تحليلها لهياكل الاستثمار التابعة لبايدن على معلومات حول المدفوعات للمستفيدين وتوزيع الأرباح.

وتابع رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية: مع وجود درجة عالية من الاحتمال، يشير هذا إلى إخفاء الأرباح، وهو علامة على تنفيذ خطط الدفع غير القانونية والتهرب الضريبي، وهو انتهاك خطير للقانون الأمريكي.