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روسيا: التصريحات المنافقة للمسؤولين في كييف حول فتح ممرات آمنة تهدف لكسب الوقت

الخميس، 16 يونيو 2022 11:32 م
روسيا: التصريحات المنافقة للمسؤولين في كييف حول فتح ممرات آمنة تهدف لكسب الوقت الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أن التصريحات المنافقة للمسؤولين في كييف حول فتح ممرات آمنة، تهدف لكسب الوقت فقط، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا إن السلطات الأوكرانية بحجة ضمان الأمن، تقوم بإغلاق المخارج في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها باتجاه الأراضي المحررة في دونباس وزابوروجيا ونيقولايف وخاركوف وخيرسون.

 

ودعا رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى التأثير على سلطات كييف من أجل حملها على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.

 


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