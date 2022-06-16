رئيس ميناء دمياط يستكمل جولاته التفقدية بإدارات الهيئة

دمياط معتز الشربينى

قام اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط بجولة تفقدية لعدد من الإدارات، حيث إطمأن على حسن سير العمل.

كما أجرى مناقشات مع عدد من العاملين عن طبيعة عملهم و مهامهم الوظيفية، واستمع لمقترحاتهم لتطوير العمل و تحسينه ، كما وعدهم بتقديم كامل الدعم لهم بما يحقق تطوير و تنمية قدراتهم مما ينعكس على الإرتقاء بالعمل داخل الميناء.

من ناحية أخرى أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن، بينما غادر عدد 4 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( NEPTUNE ) والتى ترفع علم النرويج و يبلغ طولها 283 مترا و بعرض 46 مترا بعد ان قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44853 طن تشمل : 10492 طن كسب صويا و 1211 طن جبس و16500 طن ملح و 7380 طن يوريا و 3670 طن رمل و 5600 طن بضائع متنوعه .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46576 طن تشمل : 8047 طن خردة و 7096 طن قمح و4970 طن سكر و6679 طن فول و 19784 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 742 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 195 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3402 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99501 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 284647 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2605 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5897 شاحنة.