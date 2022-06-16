اليوم السابع
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رئيس مدينة المحلة يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بميت الليت ويكافئ عمال النظافة

الخميس، 16 يونيو 2022 03:50 م
رئيس مدينة المحلة يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بميت الليت ويكافئ عمال النظافة جانب من الجولة
الغربية - عادل ضرة

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تفقد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مقر الوحدة المحلية بميت الليت هاشم وشدد على مسئولى القسم الهندسى بضرورة القيام بتنظيم ملفات المواطنين، كما وجه مديرى الإدارات بالاهتمام بخدمات المواطنين وسرعة أدائها والتواصل مع المواطنين فى حل مشكلاتهم.

 

وتابع أعمال النظافة القائمة أمام مدرسة ديرب هاشم الإعدادية المشتركة والمعهد الإعدادى الأزهرى ومركز الشباب بالقرية.

وأشاد بعمال النظافة وقرر صرف مكافأة اجادة تقديرا لدورهم جاءت الجولة بحضور رضا الشرقاوى رئيس وحدة ميت الليت.

 

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة

 

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة

 

 

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة

 

 

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة

 

 

جانب من الجولة (5)
جانب من الجولة

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