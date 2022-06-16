رئيس مدينة المحلة: إنارة 8 طرق وصيانة الكشافات بقرى المركز

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، علي سرعة إنارة الطرق الرئيسية والاستجابة لمطالب المواطنين، حيث تم تكليف المحاسب سعد نصر والمهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الإنارة على الطرق الرئيسية بقري ميت الليت - الشهيدى - بشبيش - سامول - العامرية - صفط تراب - محلة حسن – شبرابابل، حيث تمت أعمال الإنارة بطريق المحلة / ميت الليت وتركيب وإصلاح وصيانة 50 عمود إنارة منهم 17 كشاف إنارة جديد وصيانة 33 عمود إنارة لمسافة 3.5 كيلو متر وصيانة 29 كشاف إنارة داخل وخارج محطة معالجة الصرف الصحي بالشهيدى.

كما تمت أعمال الإنارة على طريق المحلة / بشبيش بطول 10 كيلو بداية من الطريق الدائرى، وشملت الوحدات المحلية لقرى محلة أبو على ومحلة حسن و بشبيش وتركيب 100 كشاف جديد و 40 لمبة ليد حديثة و حوالى صيانة 60 عمود إنارة بتركيب العوازل والأسلاك ورفع الوصلات المخالفة غير الشرعية.

وفي الوحدة المحلية لقرية سامول، تم صيانة وتركيب الكشافات ولمبات ليد على الطريق العام بداية من كوبرى قرية دمتنو باتجاه عزبة الحبس لـ20 كشاف ولمبة وصيانة 9 أعمدة إنارة بقرية صفط تراب، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة بطريق مستورة بعدد 10 أعمدة و بنطاق الوحدة المحلية العامرية تم شد لأسلاك أعمدة الإنارة بداية من مدخل طريق المحلة / قطور وطريق قرية دنوشر بالإضافة إلى إصلاح بعض الأسلاك المقطوعة بطريق الأبشيط وتركيب كشافات جديدة وصيانة لبعض الكشافات بطريق المحلة / دمرو قطاع الوحدة المحلية بمحلة حسن بعدد 50 كشاف و بالوحدة المحلية لقرية شبرابابل تم تركيب 13 كشاف إنارة وعمل صيانة 30 كشاف انارة علي طريق المحلة / شبرابابل.

كما تم عمل صيانة محولات الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية العامرية وإصلاح كابل الكهرباء المغذي لقرية صفط تراب.