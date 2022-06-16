رئيس تعليم الكبار يشارك فى المؤتمر الدولى السابع لتعليم الكبار بالمغرب

كتب محمود طه حسين

ألقى الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار كلمة مصر فى أعمال المؤتمر الدولى السابع لتعليم وتعلم الكبار (بمراكش) بدولة المغرب، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد ناصف، فى كلمته، عن الجهود المبذولة التى تقوم بها مصر للارتقاء بالتعليم والتعلم ولا سيما تعليم الكبار، كما تناول ناصف التجربة الرقمية التى خاضتها مصر لا سيما هيئة تعليم الكبار وتأثيراتها المتميزة والتى كان لها مردود عالمى فى تعليم وتعلم الكبار سواء على مستوى التعليم والتعلم لدى الدارسين وبخاصة ذوى الإعاقة فى مصر.

وتحدث ناصف عن قضايا تمويل التعليم فى مصر وكيف استطاعت مصر عن ابتكار طرائق جديدة قائمة على الشراكة والتشبيك بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمار فى بناء البشر انطلاقا لاستثمار طاقات الشباب وبناء المواطن المصرى، والذى لن يتحقق إلا من بوابة التعليم والتعلم والمداخل التنموية.

كما تحدث عن رؤية جديدة تدور حول الإنفاق والحوكمة وتقليل الفجوة بين الجنسين، وكيف يمكن تطوير المهارات الرقمية فى الفترة المقبلة، وكذلك قراءة المناهج والبرامج وتطويرها على ضوء المتغيرات المعرفية والرقمية وبما يناسب مهارات القرن الحادى والعشرين.