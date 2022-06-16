رئيس الوزراء الإيطالى: روسيا تستخدم الطاقة والحبوب لأغراض سياسية

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، أن روسيا تستخدم الطاقة والحبوب لأغراض سياسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس وزراء إيطاليا، أن أهم رسالة فى زيارتنا لكييف هى أن إيطاليا تريد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى، وتريد منح أوكرانيا وضع المرشح وستدعم هذا الموقف في المجلس الأوروبي المقبل.

وتابع رئيس وزراء إيطاليا، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يدرك بطبيعة الحال أن الطريق من مرشح إلى عضو يجب أن ترى إصلاحات عميقة في المجتمع الأوكراني، ويفهم أن الطريق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي هي مسيرة وليس نقطة، وقد أكد ذلك رئيس الوزراء، ووجودنا هو مظهر من مظاهر الوحدة، وعلى هذا النحو فهو مظهر لما يمكن أن تظهره الوحدة بحد ذاتها، قلنا جميعًا اليوم إننا مستعدون لدعم قضية أوكرانيا كمرشح للاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي المقبل.

وقال رئيس وزراء إيطاليا: نحن ندرك أن هذا تطور تاريخي سيتطلب انعكاسًا عميقًا لقواعد وسير عمل الاتحاد الأوروبي، كما سيتطلب التفكير بجميع البلدان الأخرى، ولا سيما البلقان، التي بقيت على قائمة الانتظار سنوات عديدة حتى تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ووجودنا هنا اليوم هي حدث استثنائي بالفعل، نحن هنا لمساعدة أوكرانيا على بناء مستقبلها، لا مجرد ترشيحها لعضوية للاتحاد الأوروبي وحسب، بل إعادة إعمارها أيضاً.