دراسة أجرتها هارفارد .. اعرف فصائل الدم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة الأمريكية، أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب مرتبطة بفصيلة الدم لديك، وقال الباحثون إن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أو B أو AB يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية من أولئك الذين لديهم فصيلة الدم O ، بحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس".

وقال مؤلف الدراسة والأستاذ المساعد لو تشي: "بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، فإن امتلاك فصيلة الدم AB يميل إلى أن يكون أكثر خطورة للإصابة بأمراض القلب".

وأوضح تشي: "بينما لا يستطيع الناس تغيير فصيلة دمهم، فإن النتائج التي توصلنا إليها قد تساعد الأطباء على فهم أفضل للمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب."

وأضاف "من الجيد أن تعرف فصيلة دمك بنفس الطريقة التي يجب أن تعرف بها أرقام الكوليسترول أو ضغط الدم لديك."

وتابع قائلاً:"إذا كنت تعلم أنك معرض لخطر أكبر، فيمكنك تقليل المخاطر من خلال اتباع أسلوب حياة أكثر صحة، مثل تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة وعدم التدخين."

وتم الحصول على البيانات من دراستين بحثيتين طويلتين ، شملت 89550 بالغًا على مدى 20 عامًا ونشرت الدراسة في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

وكان الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB أكثر عرضة بنسبة 23 % للإصابة بأمراض القلب من غيرهم.

وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم B تزيد لديهم مخاطر الإصابة بنسبة 11٪. أولئك الذين لديهم دم من النوع A لديهم خطر بنسبة 5%.

فصائل الدم



قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" إن هناك أربع فصائل دم رئيسية:

A

B

AB

O

وأضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن "فصيلة الدم تحددها الجينات التي ترثها من والديك".

بالإضافة إلى كل فصيلة دم ، يمكن أن تكون RhD موجبًا أو سلبيًا، مما يجعل المجموع 8 فصائل دم.

يتم تحديد فصيلة الدم عن طريق الأجسام المضادة (البروتينات الموجودة في بلازما الدم) والمستضدات (جزيئات البروتين الموجودة على سطح خلايا الدم الحمراء).