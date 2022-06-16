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حياة كريمة بالأقصر.. قرية النمسا تستكمل إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب

الخميس، 16 يونيو 2022 01:00 ص
حياة كريمة بالأقصر.. قرية النمسا تستكمل إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب جانب من الأعمال
الأقصر- أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر مواصلة العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد يواصل رجال مجلس قروى النمسا بقيادة المهندس محمد عشرى، العمل فى إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب المتهالكة بالوحدة المحلية بالنمسا، ضمن مبادرة حياة كريمة، وجاري العمل تحت إشراف شبكة مياه النمسا وشبكة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا، وكذلك متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

فيما يتابع المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، ضمن حياة كريمة حملة رفع كفاءة الطريق الغربي السريع بداية من كوبرى القرية حتى نهاية حدود الوحدة المحلية بالنمسا، ورفع الإشغالات وتوسعة الطريق وجاري استمرار رفع صناديق القمامة والإشغالات يومياً، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

وكان قام رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء جناح بمدرسة الثانوية بالنمسا وصيانة المبنى القديم، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، حيث إنه يتم إنشاء وتطوير وصيانة العديد من المدارس بقطاع التعليم داخل الوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويقول المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، إنه جرى ضمن تلك المشروعات إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وتجرى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وكذلك متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

قرية النمسا تستكملإحلال وتجديد مواسير مياة الشرب المتهالكة (1)
قرية النمسا تستكمل إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب المتهالكة (1)

 

قرية النمسا تستكملإحلال وتجديد مواسير مياة الشرب المتهالكة (2)
قرية النمسا تستكمل إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب المتهالكة (2)

 

قرية النمسا تستكملإحلال وتجديد مواسير مياة الشرب المتهالكة (3)
قرية النمسا تستكمل إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب المتهالكة (3)

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