جهاز حماية المستهلك يحرر 37 مخالفة لحجب السلع وضبط 24 طن مواد غذائية

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات من خلال إدارة "الرقابة على الأسواق / التحريات" لضبط المُخالفين محتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين .

وأضاف الجهاز في بيان على الصفحة الرسمية " الفيس بوك " أن الحملات المفاجئة استهدفت أكبر مخزن لتخزين السلع الاستراتيجية والأساسية وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا، وضبط ما يقرب من " 24 طن مواد غذائية متنوعة، وتحرير محاضر للمخالفات حيث تنوعت المخالفات بين حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول أو البيع بأزيد من السعر وعدم وجود تراخيص وسلع مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية ،كذلك عدم الإعلان عن الأسعار .تأتى هذه الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها حجب السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار.