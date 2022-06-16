جامعة الأقصر توافق على مقترح البرنامج التدريبى الموحد لراغبى الترشح لوظيفة عميد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



واستعرض المجلس خلال جلسته رقم 15، الحساب الختامي للنصف الثاني من العام المالي 2021-2022، ووافق المجلس على تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن مقترح البرنامج التدريبي الموحد لمن يرغب في الترشح لوظيفة عميد كلية/معهد بالجامعات المصرية.



ويشار إلى أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، أحد المراكز الأكاديمية التي تقدم دورات بمجالات متعددة لإكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، وذلك بهدف تبادل المعرفة و حجز مقعد لباحثي جامعة الأقصر في المجتمع العلمي الدولي.



وفى نفس السياق ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الشهري لمجلس شئون المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أعضاء المجلس، وجرى مناقشة تنظيم كلية الطب لفعاليات قافلة طبية فى قرية الضبعية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم قرى الريف المصرى "حياة كريمة".



وناقش المجلس عقد بروتوكول تعاون ثقافي بين النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالأقصر وكلية الفنون الجميلة، وإقامة قافلة طبية تنظمها كلية طب الأقصر الشهر المقبل بقرية الضبعية غرب المحافظة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية الطب، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة - ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعاها رئيس الجمهورية، كما ناقش المجلس استعدادات الجامعة لتنظيم عيد العلم، وتوزيع المهام لخروج الاحتفال بالشكل الذي يليق بجامعة الأقصر.





مجلس جامعة الأقصر يوافق على مقترح البرنامج التدريبي الموحد (1)



مجلس جامعة الأقصر يوافق على مقترح البرنامج التدريبي الموحد (2)



مجلس جامعة الأقصر يوافق على مقترح البرنامج التدريبي الموحد (3)











