تنظيم معرض "أيادي مصر" للحرف التراثية لمحافظات مسار رحلة العائلة المقدسة

كتب على عبد الرحمن

نظمت منصة أيادي مصر بالتنسيق مع محافظة الشرقية المعرض الأول ( أيادي مصر ) للحرف التراثية واليدوية لمحافظات مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركة في منصه أيادي مصر، وبمشاركة العارضين من 8 محافظات (الشرقية ، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الغربية ، المنيا ، أسيوط ، القاهرة ) والتي حظت بمسار رحلة العائلة المقدسة، ويستمر المعرض في الفترة من 13 إلى 17 يونيو 2022 لعرض وتسويق أهم المنتجات اليدوية والمصنعة بأيادي مصرية بتلك المحافظات .

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية، أن المعرض، يضُم منتجات 34 عارضا من أصحاب الحرف اليدوية من منتجات الخزف و الفخار و السجاد اليدوي و المشغولات اليدوية و الأنتيكات والكروشيه وغيرها من المنتجات والتى تعكس أصالة وجودة المنتج المصرى ، والمصنعة محلياً بأيادي مصرية على المستوي المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة ، و تُعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق منتجاتهم.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المعرض يمنح الفرصة لجميع منتجي الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم اليدوية على نطاق واسع ، بما يعزز قدراتهم الإقتصادية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، لافتا الى أنه يُقام على هامش فعاليات معرض ( أيادي مصر ) لمحافظات مسار العائلة المقدسة ، ورش حرفية صباحية طوال أيام المعرض لتعليم صناعات ( البردي ، الخزف والفخار ، الباترون ، الكروشية والإكسسوارات و الأباجورات ) ، كما يتم مساء أيام المعرض ، تقديم أمسيات فنية على المسرح الروماني بتل بسطا بمشاركة عدد كبير من الفرق الفنية ، بالإضافة إلى تقديم نقابة المهن الموسيقية ومديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة فقرات وأمسيات فنية للمشاركين وزوار المعرض.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن منصة "أيادى مصر" التي أطلقتها الوزارة خلال 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية ، تأتى تنفيذا لاستراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها .

وأوضح شعراوى أن المنصة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية ، وتطوير مهارات وقدرات الحرفيين ، بما يحقق تمكينهم ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة المصرية .

و كشف شعراوى، أن الوزارة عقدت عدة ورش تدريبية لمنسقي المنصة بالمحافظات خلال الفترة الماضية ، لتعريفهم بالمشروع ، و دور المنصة الهام في الترويج والتسويق لمنتجات الحرف اليدوية بالإضافة إلي معرفتهم بالمهام الموكلة لهم عقب الورشة ، و دور التكتلات الاقتصادية وكيفية تكوينها وأهميتها، وأسفرت ورش التدريب عن نتائج متميزة و أنشطة للمنصة نفذها المنسقون بالمحافظات ، كما عقدت الوحدة المركزية لمنصة "أيادي مصر" سلسلة من ورش العمل والحلقات التدريبية لعدد 300 من المنتجين والحرفيين أصحاب المنتجات المتميزة من محافظات الأقصر و أسوان و الشرقية و الغربية و الاسماعيلية ، مضيفاً أن الهدف من تلك الورش هو تعريف المنتجين بالمنصة وأهميتها ، و كيفية إدارة الحساب علي الموقع ، و البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، و التغليف الجيد للمنتجات والتسعير المناسب لها ، بالإضافة إلي أهمية التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية ، كما سبق تلك ورش العمل عقد دورات تدريبية عقدتها المنصة بمحافظات مرسي مطروح ، قنا، وسوهاج.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن بعض تلك الورش التدريبية شهدت إقامة معرض صغير لعرض المنتجات لمعاينة مدى جودتها لرفعها علي الموقع الالكترونى الخاص بالمنصة حيث تضمنت تلك المعارض مختلف أنواع المنتجات منها الجلود ، الكروشية ، الحرز ، السجاد والكليم اليدوي ، اكسسوارات ، الأباستر ، نحت فرعوني وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوحدة المعنية بمتابعة جهود منصة "أيادى مصر" بالوزارة ، تقوم حاليا بجلسات تصوير للمنتجات المميزة فى المحافظات لتسويقها عبر المنصة ، كما قامت بعدة جولات ميدانية في شارع المعز بالقاهرة بالتعاون مع شركة " إي-أسواق مصر " وبرنامج الاغذية العالمي لمعاينة المنتجات النحاسية ومعرفة المنتجين بمنصة "أيادي مصر" وامكانية رفعها علي المنصة ، مما لقي تفاعل جماهيري واسع من قبل هؤلاء المنتجين.

وأكد شعراوى سعى الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادي مصر" الإستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها خلال العام الثانى 2022 لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة ، كما تشمل الخطة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم ، و إعداد ورش تدريبية وتعريفية جديدة بالمحافظات ، و فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية ، تطوير منصة "أيادي مصر" وعمل حملة دعائية موسعة أون لاين وعلى أرض الواقع، بحث إمكانية تفعيل آليات الاقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة " مشروعك" .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن "منصة أيادي مصر" شاركت في بعض المحافل الهامة والمعارض المحلية ذات الصلة بالمجال الحرفي والتي حققت نجاحاً جماهيرياً وترويجياً واسعاً للمنصة ومن تلك الأنشطة معرض تراثنا ، و معرض ديارنا بمحافظة المنيا ، و مهرجان مدينة الفسطاط ، و جناح "أيادي مصر" في يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر ، كما تم عرض المنتجات المتميزة على المنصة فى المعرض المقام على هامش مؤتمر المدن الأفريقية المنعقد مؤخرا فى كينيا بمشاركة وفد مصرى رفيع المستوى ،

وقال الوزير إنه تم تعيين منسق فرعي للمنصة بكل محافظة للتنسيق ومتابعة أعمالها من خلال تأسيس وحدة أيادي مصر والتواصل مع كافة الحرفيين وادراجهم علي الموقع والمشاركة في المعارض التي تقام ذات الصلة.

جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المرأة المصرية في خلال شهر مارس 2021 ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز ، و مصنوعة بأيادى المصريين من مختلف محافظات مصر.