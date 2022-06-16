تقرير بريطانى: أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بنسبة 15%

وكالات

حذر تقرير بريطاني من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة قد يصل إلى 15% هذا الصيف، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاما.

وحسب روسيا اليوم، أفاد معهد توزيع البقالة في تقرير بأنه من المحتمل أن تكون اللحوم والحبوب ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات هي الأكثر تضررا من هذا الارتفاع، بسبب التأثير الناتج عن الحرب في أوكرانيا، ووقف تصدير المواد الغذائية الرئيسية مثل زيت النخيل من إندونيسيا والقمح من الهند.

وقال إن المنتجات التي تعتمد على القمح، مثل الدجاج ولحم الخنزير ومواد المخابز، من المرجح أن نواجه أسرع ارتفاع في الأسعار حيث تضافرت مشاكل الصادرات والإنتاج من أوكرانيا، وهي منتج كبير للحبوب، مع العقوبات المفروضة على روسيا، وهي منتج رئيسي آخر.

وأشار التقرير إلى أن التضخم قد سيستمر على الأقل حتى الصيف المقبل، لكنه قد يستمر بعد ذلك نتيجة لمجموعة من العوامل مثل اضطراب التجارة المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والطقس غير المواتي في نصف الكرة الشمالي أو المزيد من الإضعاف للجنيه الاسترليني.

وشدد على أن "صناعة الأغذية والسلع الاستهلاكية في بريطانيا معرضة بشكل فريد للضغوط الحالية بسبب الاعتماد على واردات الغذاء وتأثيرات الخروج من الاتحاد الأوروبي"، مبينا أن "النظام الجديد قد أضاف إلى التكاليف من خلال التشديد الإضافي على حدود الاتحاد الأوروبي والتغييرات التشريعية الأخرى، بالإضافة إلى نقص العمالة مما أدى إلى ارتفاع الأجور للمزارعين ومنتجي الأغذية".