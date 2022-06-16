اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 03:48 م
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تفاصيل إطلاق حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" فى الغربية.. صور

الخميس، 16 يونيو 2022 03:24 م
تفاصيل إطلاق حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" فى الغربية.. صور حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"
الغربية محمد طارق

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أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الخميس، حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، وذلك بقاعة المؤتمرات بأكاديمية البحث العلمي بمدينة طنطا.
 
جاء ذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والعديد من الرائدات والمتطوعات، وذلك ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وفعاليات حملة الوزارة التي تجوب المحافظات تحت شعار بالوعى مصر تتغير للأفضل.
 
وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال، وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، والأخطار الصحية التي تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن.
 
التضامن تطلق حملة تحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها فى الغربية (1)
التضامن تطلق حملة تحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها فى الغربية
 
التضامن تطلق حملة تحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها فى الغربية (2)
التضامن تطلق حملة تحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها فى الغربية

زواج الاطفال

مناهضة زواج الاطفال

الغربية

التضامن الاجتماعي

اخبار الغربية



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