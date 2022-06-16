تفاصيل إطلاق حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" فى الغربية.. صور

جاء ذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والعديد من الرائدات والمتطوعات، وذلك ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وفعاليات حملة الوزارة التي تجوب المحافظات تحت شعار بالوعى مصر تتغير للأفضل.

وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال، وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، والأخطار الصحية التي تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن.