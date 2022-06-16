اليوم السابع
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تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة × 10 معلومات

الخميس، 16 يونيو 2022 01:00 ص
تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة × 10 معلومات كاتدرائية ميلاد المسيح
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة المقر الباباوى الأخير فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، حسبما ذكر الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية.

وخلال التقرير التالى ننشر أبرز المعلومات عن كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

1 - تقع شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبى الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2 - تقع على مساحة 15 فدانًا بزيادة 2 فدان عن الكاتدرائية فى العباسية، أى ما يعادل 10 آلاف متر مربع.

3 - تستوعب من المصلين 8200 فرد.

4 - تصنف كأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط.

5 - بلغ عدد العمالة فى تنفيذ الكاتدرائية نحو 8000 عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال.

6استغرق العمل بها نحو 23 شهرًا، من فبراير 2017 إلى نهاية ديسمبر 2018.

7 - تم تزيين الكاتدرائية بـ73 أيقونة تحكى حياة السيد المسيح والقديسين المصريين.

8 - يحيط بالكاتدرائية سور من الخرسانة المسلحة بارتفاع 6 أمتار تتخلله 4 بوابات رئيسية.

9 - تحتوى على مبنى للمقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعت ومكاتب إدارية .

10 - تحتوى على قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كاتدرائيه ميلاد المسيح

كاتدرائية ميلاد المسيح

العاصمة الإدارية الجديدة



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