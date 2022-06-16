تعرف على شروط القبول فى المعاهد الفنية للتمريض بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المعاهد الفنية للتمريض بالإسكندرية، شروط القبول فى دفعات جديدة للعام الدراسى القادم، وهى أن يكون المتقدم حاصل على الإعدادية من محافظة الإسكندرية للعام الدراسى 2021/2022 بالنسبة للطلاب البنين الحصول على مجموع 260 درجة وبالنسبة للطالبات البنات الحصول على مجموع 255 درجة.

كما اشترطت ألا يقل السن عن 15 سنة في الأول من أكتوبر 2022، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية حسن السير والسلوك، مع العلم الأولوية للقبول للمجاميع الأعلى أولا ثم اجتياز اختبارات القبول والاختبار الشخصى وكشف الهيئة والكشف الطبى لا يعتبر القبول نهائيا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والاختبارات والكشف الطبي وتقديم الأوراق الأصلية وتوقيع الإقرارات بواسطة ولى الأمر في مكان القبول.

كما أعلنت الاختبارات المتُقدم لها:

1. الاختبار الشخصي والقدرات "قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - الاختبار النفسي "

2. الاختبار الطبي ويتم من خلال الكشف الطبي فى جهة حكومية

3. اختبار الأملاء للغة العربية ويشترط الحصول علي سبع درجات من عشرة لاجتياز الاختبار

4. اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول علي 7 درجات من عشرة لاجتياز الاختبار

5. اختبار حاسب آلي ويشترط الحصول علي 7درجات من عشرة لاجتياز الاختبار

6. كشف الهيئة ويشمل " الخلو من العيوب الخلقية - حسن المظهر - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن

ويتم إجراء الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي لمستشفي حكومى " ويشمل (كشف باطن ، كشف رمد ، اختبار مخدرات ، كشف لياقة طبية للوظيفة، موجات صوتيه علي القلب، رسم مخ ) والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثى قبل التوقيع بالفورمة.

وأكدت أن الامتحان يجرى لمرة واحدة فقط ولن يتم إعادته مرة أخرى تحت أى ظرف.

الأوراق المطلوبة:

1 صورة من استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية.. مع إحضار الأصل للاطلاع عليه

2 صورة من شهادة ميلاد الطالبة وصورة بطاقة الطالبة في حالة وجودها

3 عدد 2 صورة من بطاقة الأب وفي حالة وفاة الأب تقدم صوره شهاده الوفاه مع صوره بطاقة ولي الأمر

4 فى حالة وجود وصاية تعليمية لوفاة الأب أو الطلاق يتم تقديم صورة من الوصاية

5 أوراق إثبات الإقامة عقد الإيجار أو إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون باسم ولى الأمر .

6 عدد 8 صور شخصية مقاس 4 × 6 حديثة

7 صورة شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية مع احضار الأصل للاطلاع .

8 صورة شهادة الجنسية المصرية مع إحضار الأصل للاطلاع

9 دفتر التأمين الأحمر.

10 فى حالة أن الطالبة حاصلة على 3 إعدادي فقط من الإسكندرية وباقى سنوات الدراسة من محافظة أخري يجب إحضار ما يثبت الإقامة بالإسكندرية مع شرط بطاقة الأب من الإسكندرية بتاريخ سنتين سابقتين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب / الطالبة.